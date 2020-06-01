2020/06/01 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_ماجد_ديُوب ! -ويسألونك عن الرّوح ....ذات حوارٍ مع صديققال لي : ماهي الرّوح في نظرك ..؟قلت : هي طاقة الحياة قال : وهل تنفصل عن الجسد في حالة الموت ...؟قلت : نعم قال : غريبقلت : ماالغريب في الأمر ..؟قال : أنت تنكر تدخّل السماء في حياة البشر وتقرّ بوجود الرّوح ...؟قلت : هل ترى أسلاك الكهرباء ..؟قال : نعم وما علاقتها بالأمر ...؟قلت ألا تحمل في كلّ ذرّةٍ منه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ويسألونك عن الرّوح والحياة بعد الموت - محمد ماجد ديُوب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ويسألونك عن الرّوح والحياة بعد الموت - محمد ماجد ديُوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).