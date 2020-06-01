علوم الفقه والحديث في ميزان العلم الحديث (3) - جواد بولكيد

2020/06/01 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولكيد من خلال الجزأين السابقين، حاولنا عرض المنظورين: الإسلامي ثم الكوني للعلم، ولقد رأينا أن مصطلح العلم، انتشر في العالم الإسلامي للدلالة خصوصا على العلوم الشرعية بكل فروعها.



ورغم أن العلوم الطبيعية بدورها قد عرفت ازدهارا كبيرا في ظل الخلافة العباسية وفي الأندلس وغيرهما من الدول الإسلامية، وساهمت بجانب الفلسفة اليونانية، في ظهور تيارات عقلانية في سياق النقاشات الفلسفية التي شغلت علماء الكلام، إ ......





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