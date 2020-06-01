عادل إمام ينشر صورة مؤثرة تجمعه بحسن حسني

2020/06/01 | 03:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر حساب الفنان المصري الكبير عادل إمام على موقع إنستغرام، صورة وصفها البعض بالـ”مؤثرة” تجمعه بالفنان حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة.وأرفق حساب عادل إمام صورة تجمع “الزعيم” بالراحل حسن حسني، أرفقت بتعليق “وداعا الفنان الكبير حسن حسني”، دفعت الكثير من معجبي الفنانين الكبيرين إلى الترحم على حسن حسني والدعاء للزعيم […]

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