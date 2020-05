تفعيل الحرس الوطني وإعلان حظر التجوال في العاصمة الأميركية

2020/06/01 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن موريل بوزر، الأحد، حظر التجوال في كامل مقاطعة كولومبيا ولمدة ليلة واحدة، بالإضافة إلى "تفعيل قوات الحرس الوطني" الخاص بالعاصمة لدعم شرطتها.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات قليلة من فرض ولاية فيرجينيا، المجاورة للعاصمة، إجراءات مماثلة على خلفية أعمال عنف.

وتشهد مدن أميركية عديدة، احتجاجات ضد عنف الشرطة بحق الأميركيين الأفارقة، بعد مقتل جورج فلويد، وهو أميركي أسود، أثناء اعتقاله بولاية مينيسوتا يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت السلطات إغلاق البيت الأبيض على خلفية احتجاجات، السبت، فيما استمرت التظاهرات ليوم الأحد أيضا.

وخلال الساعات الأخيرة، سجلت حالات عنف ونهب مرتبطة باحتجاجات عنيفة تشهدها ولايات مختلفة من البلاد، مما حدا بسلطات عدد منها إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال واستدعاء قوات إضافية.

وأعربت عمدة واشنطن عن تعاطفها مع مقتل جورج فلويد، فيما قال رئيس شرطة العاصمة إن غالبية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة كانت سلمية، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف مساء السبت نتج عنها "اعتقالات واعتداءات على الشرطة".

وقد طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، حكام الولايات من الديمقراطيين بأن يكونوا "أقوياء" في مواجهة "الفوضويين"، ودعاهم إلى الاستعانة بقوات الحرس الوطني في ولاياتهم.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن "العالم يراقبنا ويسخر منا الآن ومن جو النائم"، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن.

