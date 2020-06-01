ما هذه الصفاقة وهذه الوقاحة يا حامي الدين؟ - محمد إنفي

2020/06/01 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_إنفي رغم أنني أعرف أن "البيجيديين" انتهازيون في كل شي (في المآسي وفي الفواجع الاجتماعية والإنسانية وفي غيرها؛ فكل شيء عندهم قابل للاستغلال السياسي)؛ إلا أنني لم أكن أتصور أن تصل الوقاحة والصفاقة إلى الحد الذي وصلت إليه مع الأستاذ الجامعي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين.



فخلال ندوة تفاعلية عن بعد، نظمها موقع "بناصا"، مساء يوم الجمعة 30 ماي 2020، شارك فيها ثلة من الأساتذة البا ......





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