حزني عليك لن ينتهي إلا بموتي - محمد أبو قمر

2020/06/01 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أبو_قمر من آن لآخر أجد نفسي مدفوعا لإعادة قراءة كل ما جاء في محاكمة قتلة فرج فودة، وكل ما أحاط بهذه القضية سواء المناظرة التي سبقت مقتله ، أو ما قيل أو كتب من أطراف عدة سواء مشايخ أزهريين أو غير أزهريين .والأهم من ذلك كله هو إعادة التدقيق في الأسئلة التي وجهتها هيئة المحكمة للشاهدين الشيخ محمد الغزالي ، والدكتور محمود مزروعة أستاذة العقيدة في الأزهر والاجابات التي جاءت علي لسان هذين الشيخين الأزهريين< ......





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