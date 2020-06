بعد تظاهرات قرب البيت الأبيض.. واشنطن تفرض حظرا للتجول

2020/06/01 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت شاحنة صهريج شق طريقها بين آلاف المتظاهرين على جسر في وسط مينيابوليس في مينيسوتا، وهو الأمر الذي استدعى تدخلا لعدد كبير من عناصر الشرطة.I-94 Minnesota , truck driver tries to hit protesters on 35-w bridge.Smh pic.twitter.com/lwVqhyrjqd— James G (@JamesGagathesix) May 31, 2020

وقالت الشرطة المحلية في بيان إنّه لم تُسجَّل على الأرجح إصابات في صفوف المتظاهرين، واصفة ما حصل بأنه واقعة "مزعجة جدا".

RAW VIDEO: Jeff & Sara Radichel sent us this video of the moment a tanker truck drove through peaceful protesters on the I-35 Bridge in Minneapolis | https://t.co/OA7HXWJUrI #GeorgeFloyd pic.twitter.com/N9QetxZzXN— WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) May 31, 2020

وأصيب سائق الشاحنة بجروح لكنّ حياته ليست في خطر، وقد اعتُقل ونُقل إلى المستشفى.

Update: MN DOT sent out a statement, 35-w bridge, the took truck driver Out the truck and whooped his ass, he is in the hospital rn non life threatening injuries, it appears no protesters were hit according to them , thank god! Minnesota stand up! I-94 pic.twitter.com/Zcldoip6aE— James G (@JamesGagathesix) May 31, 2020

A truck driver was just jumped by hundreds of people, getting beat to a pulp in broad daylight.I’d be shocked if he’s alive.



pic.twitter.com/cnuRfV0aqh— Caleb Hull (@CalebJHull) June 1, 2020

والتظاهرة التي خرجت احتجاجا على وفاة جورج فلويد بأيدي الشرطة، انطلقت من الكابيتول في سانت لويس حيث برلمان مينيسوتا، واتجهت التظاهرة التي ضمت نحو ألفي شخص في اجواء سلمية نحو وسط مينيابوليس.

وعلى طول الطريق، أغلقت الشرطة وعناصر من الحرس الوطني الطرق المحيطة لتأمين الموكب.



ولم يتضح كيف أمكن لسائق الشاحنة الاقتراب من المتظاهرين.

وبينما كان المتظاهرون يعبرون جسرًا على طريق سريع، تقدَّم الرجل بشاحنته باتجاه الحشد، وقال شاهد لقناة "كاي إس تي بي" المحلية إن متظاهرين ألقوا درّاجاتهم تحت شاحنته في محاولة لإيقافه.

ووصلت عشرات من سيارات الشرطة سريعا وأبعدت المتظاهرين عن الجسر.

وكانت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا سبباً لاحتجاجات عنيفة أجبرت قوّات الحرس الوطني على تسيير دوريّات في مدن أميركيّة عدّة الأحد.

