الاستخبارات العراقية تعتقل ارهابيين في عموم البلاد

2020/06/01 | 06:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، أمس الاحد، عن القبض على إرهابيين متورطين باستهداف القوات الأمنية بالفلوجة، فيما ضبطت عددا من الصو...

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