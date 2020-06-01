الصحة تسجل (260) إصابة جديدة بـ «كورونا» وتعلن وفاة (10) مصابين

2020/06/01 | 06:32 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعلنت وزراة الصحة، أمس الاحد، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 260 اصابة جديدة وعشرة وفيات و46 حالة شفاء.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «تم فحص (٥٣٨١) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٧٧٥٦)».واوضحت الوزارة أن «مختبراتها سجلت (٢٦٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٥٨، بغداد/ الكرخ: ٣٥، مدينة الطب: ٢، النجف: ٧، البصرة: ٢٤، السليمانية: ٢٤، دهوك: ٤، ديالى: ٢، واسط: ٧، بابل: ٢٦، ميسان: ٣١، المثنى: ٢١، ذي قار: ٢، الديوانية: ٩، انبار: ١، كركوك: ٧)».واضافت، انه تم «تسجيل ٤٦ حالة شفاء موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٩، بغداد/ الكرخ: ١١، مدينة الطب: ١٠، كركوك: ١، البصرة: ٣، ديالى: ١، الديوانية: ٢، المثنى: ٨، صلاح الدين: ١، فيما بلغ اعداد الوفيات ١٠ حالات اربع حالات في بغداد/ الرصافة و حالة في بغداد/ الكرخ، حالتان في ميسان، حالة في كركوك، حالة في ديالى، حالة في السليمانية».وتابعت أن «مجموع الإصابات: ٦٤٣٩، ومجموع حالات الشفاء: ٣١٥٦، الراقدين الكلي: ٣٠٧٨، الراقدين في العناية المركزة: ٤٦، مجموع الوفيات: ٢٠٥».

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