تظاهرات أميركا: مئات المعتقلين وحظر التجوال في (25) مدينة

2020/06/01 | 06:32 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيألقت الشرطة الأمريكية القبض على ما يقرب من 1400 شخص في 17 مدينة أمريكية في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات بسبب وفاة جورج فلويد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، لكن من المرجح أن يكون الرقم الفعلي للمعتقلين أكبر مع استمرار الاحتجاجات.ولفظ فلويد، 46 عاماً، وهو مواطن أمريكي من أصول إفريقية، أنفاسه الأخيرة في ولاية مينيسوتا الاثنين الماضي بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق. وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم عن حالة الطوارئ في لوس أنجلس، مؤكداً أنه سمح بوصول تعزيزات أمنية إلى المدينة بعد اشتداد وتيرة المظاهرات.ويقوم 2500 جندي من الحرس الوطني بدوريات في شوارع مجموعة من الولايات.وتمّ إعلان حظر التجوال في 25 مدينة بـ 16 ولاية، ومن أبرز هذه المدن سان فرانسيسكوو أتلانتا وشيكاغو وفيلاديليفيا وكولومبيا وناشفيل وسياتل، كما فُرض حظر تجوّل ليلي في ولاية كنتاكي.وندّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما سماه «أعمال الشغب» التي شهدتها مينيابوليس، وتحدث ترامب عن أن «وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة»، لكنه أضاف أنّ ذكرى فلويد أساء إليها «مشاغبون ولصوص وفوضويّون»، داعيًا إلى «المصالحة والعدالة، وليس الكراهية والفوضى».وتنتشر الاحتجاجات في حوالي 30 مدينة على الأقل.وحذر حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز بالفعل سكان مينيابوليس من أنهم يجب أن يتوقعوا المزيد من العنف، داعياً السكان المحليين إلى البقاء في منازلهم حتى تتمكن السلطات من كشف ما يعتقد أنهم محرضون من خارج الولاية يتطلعون إلى نشر «الإرهاب والدمار».

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