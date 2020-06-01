مواجهات أمام البيت الأبيض.. إحراق قبو كنيسة ومقر

2020/06/01 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض في وقت متأخّر الأحد، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأميركيّة خلال ليلةٍ سادسة من التظاهرات التي تعمّ أنحاء البلاد.

ونقل مراسل الحرة عن مصادر في شرطة واشنطن تأكيدها أن متظاهرين أقدموا على اشعال حريق في قبو كنيسة سانت جونز قبالة البيت الأبيض، وفي مقر الاتحاد الاميركي للعمال وهو أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة.

كما أكد مصدر في جهاز الخدمة السرية لمراسل "الحرة" إصابة 50 من عناصره على الأقل في الاشتباكات في محيط البيت الأبيض.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الناس الذين تجمّعوا خارج البيت الأبيض وهم يهتفون ويشعلون النيران ويحملون لافتات احتجاجيّة.

وفُرض حظر للتجوّل الأحد في واشنطن، بعد خروج تظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلديّة العاصمة موريل باوزر.

وكتب باوزر على تويتر أنّ حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة "23,00 الأحد حتّى الساعة 06,00 الإثنين"، مضيفاً أنّه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة لدعم الشرطة.

وتجمع مئات الأشخاص مساء الأحد أمام البيت الأبيض الذي وُضع تحت حراسة مشدّدة.

وفي اليوم السابق، كانت واشنطن على غرار مدن أخرى في البلد، مسرحا لتوتّرات ومشاهد غضب.

وكانت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا سبباً لاحتجاجات عنيفة أجبرت قوّات الحرس الوطني على تسيير دوريّات في مدن أميركيّة عدّة الأحد.

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