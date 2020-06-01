2020/06/01 | 07:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر متخصون في أمن المعلومات من ثغرة أمنية خطيرة يمكن أن تهدد ملايين أجهزة Android.أن الثغرة الأمنية التي تم اكتشافها مؤخراً في Strandhogg 2.0 تشبه تلك التي أعلنوها العام الماضي ، والتي تم تسميتها باسم Strandhogg ، ويمكن استخدامها بنفس الطريقة تقريباً لاختراق أجهزة المستخدمين.ان “الشيء الخطير في هذه الثغرة هو أنها تسمح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطر جديد يكمن في أجهزة Android حول العالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطر جديد يكمن في أجهزة Android حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).