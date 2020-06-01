كورونا ينعش مبيعات سماعات الأذن في الربع الأول من 2020

2020/06/01 | 08:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 شهدت نموًا كبيرًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك وفقًا لأحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC.وأصبح المحللون يشملون في هذه الفئة من الأجهزة الاستهلاكية – إلى جانب الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية – السماعات القابلة للارتداء، ومن ذلك سماعات الأذن اللاسلكية، على […]

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