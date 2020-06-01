صحيفة كويتية: لا تأجيل أو تنازل عن تعويضات العراق

2020/06/01 | 08:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مصادر كويتية مطلعة ما يتردد بشأن تنازل الكويت عن التعويضات العراقية أو سمحت بتأجيلها. ...

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