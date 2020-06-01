بالصور … من خيرات العراق … القلب الأحمر

2020/06/01 | 08:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل تشتهر ناحية الكفل في محافظة بابل ، بزراعة التين الاسود ذو المذاق اللذيذ و الشكل الجذاب و الجودة العالية الذي يعد من اهم المحاصيل في الناحية .

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