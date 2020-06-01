شقيق فلويد يكشف نص المكالمة مع ترامب

2020/06/01 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فيلونيس فلويد، شقيق جورج فلويد، الذي أشعل مقتله غضبا عارما في الولايات المتحدة، إن محادثته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت “سريعة للغاية”.وتحدثت عائلة جورج فلويد قبل أيام مع كل من ترامب، والنائب السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد قليل من وفاة فلويد المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.[…]

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