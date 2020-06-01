عمدة واشنطن يعلن حظر التجوال

2020/06/01 | 08:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن حظر التجوال على مستوى مقاطعة كولومبيا من الساعة 11 مساء يوم الأحد 31 أيار ، حتى الساعة 6:00 صباحا يوم الاثنين 1 حزيران.وأضافت على صفحتها في تويتر “وضعت قوات الحرس الوطني قيد الاستعداد لدعم شرطة العاصمة”

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