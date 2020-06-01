2020/06/01 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تؤثر أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجة الحرارة على صحتك وتؤدي إلى مشاكل مثل الغثيان والقيء والتعب والإسهال والدوخة والجفاف.ووفقا لموقع”بينك فيلا” فإن ضربة الشمس هي حالة يصبح فيها الجسم غير قادر على تنظيم درجة حرارته بسبب الحرارة المفرطة، ولتجنب هذه المشاكل قدم الموقع عدة نصائح للحفاظ على برودة الجسم.تناول الأطعمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح للحفاظ على انتعاش الجسم بالصيف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح للحفاظ على انتعاش الجسم بالصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).