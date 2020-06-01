كورونا يصيب 5 إعلاميين مصريين

2020/06/01 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طارد فيروس كورونا الإعلاميين الذين يلاحقون أخباره في مشارق الأرض ومغاربها، لاسيما في مصر، حيث تمكن من إصابة 5 منهم بمرض “كوفيد-19” الناجم عنه، كما لو أنه يثأر منهم.فقد أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكتبت آية: “الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس […]

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