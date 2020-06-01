2020/06/01 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طارد فيروس كورونا الإعلاميين الذين يلاحقون أخباره في مشارق الأرض ومغاربها، لاسيما في مصر، حيث تمكن من إصابة 5 منهم بمرض “كوفيد-19” الناجم عنه، كما لو أنه يثأر منهم.
فقد أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت آية: “الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يصيب 5 إعلاميين مصريين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فقد أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت آية: “الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يصيب 5 إعلاميين مصريين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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