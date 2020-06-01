تويتر تتلقى عرضا بنقل مقرها من أميركا

2020/06/01 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤول في الحكومة الألمانية شركة تويتر إلى نقل مقرها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، وذلك على خلفية الصدام الواقع بين الشركة والرئيس الأمريكية دونالد ترامب.ووجه المسؤول الحكومة الألماني، توماس جارزومبيك، في تغريدة نقلها موقع “ذي هيل”، دعوته لشبكة تويتر لنقل المقر الرئيسي إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا ستقدم لشبكة تويتر الحرية في […]

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