مصطلحات اقتصادية : فائض القيمة - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/01 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب القيمة التي يخلقها عمل العمال المأجورين زيادة على قيمة قوة العمل والتي يستأثر بها الرأسماليون دون مقابل .



والقيمة الزائدة هي مصدر ربح الرأسماليين ومصدر ثروة مختلف جماعات البورجوازيين: الصناعيين ,والتجار والمصرفيين , وكبار ملاك الراضي.



وا ن العامل في الرأسمالية محروم من وسائل الإنتاج وهو مضطر الى بيع قوة عمله كبضاعة, وان خاصية هذه البضاعة هي أنها في عملية استهلاكية تخلق قيمة اكبر من قيمة قوة العمل ......





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