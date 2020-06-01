ما تريد معرفته عن العملة الرقمية الجديدة

2020/06/01 | 08:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في الوقت الحالي تطبيق Pi Network الذي يمكن منه الحصول على العملة الرقمية الجديدة التي خرجت مؤخرًا والتي من المفترض أن يتم استخدامها عندما يبلغ عدد المستخدمين 10 ملايين مستخدم، وعندها لن يتمكن أحد من التعدين مجددًا وستكون للعملة قيمة ويمكن حينها المتاجرة بها كما هو منتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.وهو ما […]

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