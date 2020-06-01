مانشستر يونايتد يعيد فتح ملف بوغبا

2020/06/01 | 08:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إيطالي، عن تطور جديد بشأن رحيل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن قلعة أولد ترافورد.ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يضغط للتعاقد مع دوجلاس كوستا وميريح ديميريل، لاعبي السيدة العجوز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان ينافس يونايتد على صفقة كوستا، لكن الشياطين الحمر سيكون لهم اليد العليا في الصراع، إذا تولى ماسيمليانو أليجري قيادة النادي الفرنسي في الموسم المقبل.

وأوضحت أن اليونايتد استفسر عن وضع ديميريل، لا سيما في ظل وجود تهديدات بجلوسه على مقاعد البدلاء، عقب عودة جورجيو كيليني من الإصابة.

ويعاني ديميريل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، إلا أنه بات على أعتاب العودة للملاعب.وذكرت الصحيفة، أن طلبات يونايتد تعيد فتح ملف بوجبا، الذي كان متوقفًا على اختيار اللاعبين المنتقلين إلى "أولد ترافورد" من صفوف السيدة العجوز.

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