وزير الدفاع يكشف عن صفقات تسليح مع ايران تشمل الدفاع الجوي

2020/06/01 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الاحد، عن صفقات سلاح مع الجانب الايراني تخص تزويد العراق اسلحة طائرات ومنظومة دفاع جوي، مبين ان الموقف الايراني خلال الحرب مع داعش كان مشرفا مع العراق.وقال عناد في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “هناك صفقات سلاح بين الجابين العراقي والايراني بشأن سلاح وعتاد للطائرات […]

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