تفجير عدد من الخنادق والقناطر لقطع تحركات داعش في صلاح الدين

2020/06/01 | 08:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الاثنين، ان القطعات الامنية المنضوية تحت قيادة عمليات سامراء انهت عمليات امنية شاملة لملاحقة فلول داعش شرق سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان العمليات انطلقت بمحورين في منطقة الكوش وابو شعير شرق سامراء لملاحقة الخلايا الارهابية النائمة، مبينا ان حصيلة العمليات تفجير عددمن الخنادق والقناطر التي تستخدمها المجاميع وفتح عدد من الطرق لمحاصرة ومطاردة عناصر داعش الى جانب تدمير 7 مضافات مع موادها الغذائية وتجهيزاتها وتفكيك 23 عبوة ناسفه قديمة تركتها العناصر الارهابية"

واضاف المصدر" ان العملية تضمنت ايضا تطبيق حظر التجوال في 4 اقضية و8 نواحي وتسويق محاصيل القمح والشعير وتأمين عمليات الحصاد من أي حرائق او تعرضات ارهابية مشيرا الى استمرار العمليات وباجراءات جديدة بناءً على تعليمات وزارة الدفاع العراقية"

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