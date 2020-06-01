2020/06/01 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق هاتف ابل المتوسط iPhone SE للعام 2020 خلال الفترة الماضية بآداء قوي بفضل رقاقة معالج A13 Bionic، وفي عدة إختبارات عملية أجريت مؤخراً كشفت عن أن هاتف iPhone SE 2020 يأتي بآداء يتخطى أفضل هواتف الأندوريد Galaxy S20 Ultra و قدمت ابل هاتف iPhone SE للعام 2020 للأسواق بسعر 400 دولار، حيث أكد Tim […]

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