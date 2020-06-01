عناد يكشف عن مرشحي رئاسة اركان الجيش ويؤكد: الكاظمي اجل الحسم لهذا الموعد

2020/06/01 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الدفاع جمعة عناد، الاثنين، عن وجود ثلاثة ضباط برتبة فريق ركن يتنافسون لتولي منصب رئيس أركان الجيش العراقي، مشيراً إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قرر تاجيل حسم الملف لحين الانتهاء من اكمال وزارته.وقال عناد في لقاء متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “تربطني علاقة قربة باحمد الجبوري (أبو […]

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