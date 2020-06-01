وزير الصحة العراقي: نخشى من موجة جديدة لكورونا

2020/06/01 | 08:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أن نسبة الإشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5% من طاقة مستشفيات البلاد.وقال التميمي لقناة العراقية الإخبارية، إن “وضع العراق الصحي افضل من بعض دول المنطقة”، مبيناً أن “فرق المسح الوبائي ما تزال مستمرة بجهودها وهي تعمل على اخذ المسحات من المناطق المصابة بالفيروس، حيث نهدف […]

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