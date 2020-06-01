سكان باريس يعودون إلى المتنزهات والحدائق بعد شهرين من إغلاقها

2020/06/01 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد سكان العاصمة الفرنسية باريس إلى الحدائق والمتنزهات بعد شهرين من إغلاقها في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة جائجة كورونا.وشرعت فرنسا في تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي في 11 من مايو/آيار الماضي.ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من تخفيف القيود في الثاني من يونيو/حزيران بحسب ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب.وسجلت فرنسا أكثر […]

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