الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين الكترونيا

2020/06/01 | 08:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".وأشار الى ان" صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد المالي لكل دائرة الى المصرف وبعض الدوائر لا يزال المصرف ينتظر اكتمال وصول التمويل المالي لها للمصرف.

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