الصحة العالمية ترحب بقرار حظر التجوال الشامل في العراق

2020/06/01 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رحبت منظمة الصحة العالمية في العراق، الاثنين، بقرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بتمديد حظر التجوال الشامل اسبوعا اخر، استجابة لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.ودعا ممثل المنظمة في العراق ادهم إسماعيل في تصريحات نشرتها المنظمة وتابعتها /المعلومة/، “الجهات الرسمية إلى تطبيق إجراءات الحظر الوقائي بشكل صارم إلى جانب تكثيف جهود المسح الميداني […]

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