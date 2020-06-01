كردستان تفرض حظرا شاملا للتجوال

2020/06/01 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، عن فرض حظر شامل للتجوال، في عموم مدن الإقليم.وقالت وزارة داخلية إقليم كردستان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنها “قررت وبعد استشارة رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الأمن الصحي لإقليم كوردستان، منع التنقل بين كل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك […]

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