اشتباكات عنيفة وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض

2020/06/01 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض في وقت متأخّر الأحد، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكيّة خلال ليلةٍ سادسة من التظاهرات التي تعمّ أنحاء البلاد.والغاز المسيل للدموع استُخدم لتفريق حشود الناس الذين تجمّعوا خارج البيت الأبيض وهم يهتفون ويشعلون النيران ويحملون لافتات احتجاجيّة.وفُرض حظر للتجوّل الأحد […]

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