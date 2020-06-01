الديوانية تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/06/01 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – الديوانية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية ، (1 حزيران 2020)، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة.

يتبع .



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بغداد اليوم _ بغداد

أكدت مدير مركز السيطرة على الامراض الانتقالية في وزارة الصحة، سنان غازي، أن العديد من الاصابات المسجلة مؤخرا في البلاد كانت بسبب التزاور خلال أيام عيد الفطر، فيما تحدثت عن مساهمة العراقيين العائدين من دول موبوءة بكورونا ب

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حذر وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الاحد (31 ايار 2020)، من تفاقم الوضع الصحي في الإقليم وانتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه، فيما دعا المواطنيين على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وقال برزنجي في ح

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أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأحد، تسجيل 23 وفاة و1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة عبر منصتها بـ"تويتر"، إنها "تعلن تسجيل (1877) حالة إصابة جديدة بفيروس

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