بيان من مصرف الرافدين بشأن ألية توزيع رواتب موظفي الدولة

2020/06/01 | 09:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، استمراره في صرف رواتب الموظفين إلكترونياً.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق” إنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الإلكترونية الماستر كارد”.وأشار إلى أن “صرف الرواتب يكون وفقا لسياقات ومواعيد محددة […]

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