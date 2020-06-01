بالصور.. عمليات نهب في أحد أكبر المتاجر الأميركية: سرقوا الكحول والسجائر

2020/06/01 | 09:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، عمليات نهب تعرض لها من واحد أكبر متاجر مدينة سانتا مونيكا في لوس أنجلوس على يد أفراد عمدوا إلى سرقة المواد الكحولية والسجائر والعقاقير الطبية.وبحسب وسائل إعلام أميركية، فأن" قوات الشرطة وصلت الى المتجر المذكوروفرضت سيطرتها عليه لمنع عمليات نهب وسرقة المواد الغذائية ".

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