أمانة بغداد تستثمر حظر التجوال بسبب كورونا بتعبيد الشوارع

2020/06/01 | 09:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثني، استمرار ملاكاتها في دائرة المشاريع بأعمال التطوير والإكساء في عدد من المحلات السكنية بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.وأكدت أمانة بغداد، في بيان تلقته "كلكامش برس"، "استمرار العمل وبوتيرة جيدة حيث تضمنت معظم الاعمال فتح البوكس الترابي واعمال القالب الجانبي ولا سيما للافرازات الحديثة والتي لم تشهد اعمال الاكساء والتطوير سابقاً".وأشار البيان، إلى أن "استمرار الأعمال تأتي ضمن سعي امانة بغداد لاستثمار حظر التجوال واستمرار اعمالها وبالتنسيق مع القوات الامنية".

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