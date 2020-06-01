نفي كويتي لتأجيل دفع التعويضات العراقية

2020/06/01 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت صحيفة “القبس” الكويتية، الاثنين، تأجيل او تنازل الكويت عن التعويضات العراقية، مؤكدة أن الأمر بيد مجلس الأمن والأمم المتحدة.ونقلت الصحيفة في خبر لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصادر مطلعة قولها حول ما يتردد بشأن تنازل الكويت عن التعويضات العراقية او سمحت بتأجيلها إن “هذا الامر بيد مجلس الامن واللجنة الخاصة بالتعويضات في […]

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