2020/06/01 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أطلق وزيرة البيئة والطاقة اليوناني حملة شعارها “يونان خالية من البلاستيك لمرة واحدة”، وذلك من خلال وصوله أمس السبت مع مجموعة من المتطوعين إلى أحد شواطئ البلاد لتنظيفه من النفايات.وقال الوزير، كوستيس هادزيداكيس: “نحن نمضي قدما في مشاريع بشأن التخلي عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد”.وحسب بيان صدر عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان ترفع شعار “يونان خالية من البلاستيك لمرة واحدة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونان ترفع شعار “يونان خالية من البلاستيك لمرة واحدة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).