2020/06/01 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

استغرب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاثنين (01 حزيران 2020)، إرسال 400 مليار دينار إلى كردستان، مؤكداً أن الإقليم لم يسلم بغداد برميل نفط واحد، ولم يسلم إيرادات المنافذ الحدودية.

يتبع .



.



.

بغداد اليوم-بغداد

وصف النائب عن سائرون، رياض المسعودي، الاثنين (01 حزيران 2020)، دعوات حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بـ"غير الصادقة"، لحين توفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، لافتا الى أنها تأتي تحت عنوان "خلط الاوراق&

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الاثنين (01 حزيران 2020)، أن حظر التجوال الشامل سيكون مشدداً، وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي الميداني وحملات التوعية، فيما أشار إلى اشراك ملاكات الوزارة في سيطرات مداخل ومخارج ا

بغداد اليوم-بغداد

مع اقتراب الموعد المبدئي، المزمع إجراؤه في منتصف حزيران المقبل، لانطلاق الحكومة العراقية الحوارات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بمقترح من واشنطن، حدد السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، اليوم، ملامح المفاوضات، من بينها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب مستغرباً إرسال 400 مليار دينار إلى كردستان: الإقليم لم يسلم بغداد برميل نفط واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب مستغرباً إرسال 400 مليار دينار إلى كردستان: الإقليم لم يسلم بغداد برميل نفط واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).