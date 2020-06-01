البرازيل بؤرة جديدة لكورونا وإصابات الصين ترتفع

2020/06/01 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

لا يزال فيروس كورونا آخذا في الانتشار في البرازيل بشكل كبير، لتصبح بذلك الدولة الرابعة من حيث عدد الوفيات، في حين سجلت دول مثل الصين وألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات لم تعرفه منذ أسابيع.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 370 ألفا و261 حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وباتت أميركا اللاتينية البؤرة الرئيسية لتفشي الفيروس.

وفيما يلي آخر الإحصاءات الخاصة بانتشار الوباء عالميا:

- رقم قياسي جديد في الهند مع تسجيل 8392 إصابة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 190535 إصابة، مقابل 5394 حالة وفاة في المجمل.

- في ألمانيا سجلت 333 حالة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 181815، مع 11 وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع مجموع الوفيات إلى 8511.

- أعلنت الصين تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا خلال 3 أسابيع تقريبا، برصد 16 حالة جديدة، الأحد.

- سجلت الولايات المتحدة 598 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد من جراء الفيروس إلى 104356.

- وزير الصحة المكسيكي يعلن تسجيل 3152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة، ليصل مجمل الإصابات والوفيات في البلاد إلى 90664 و9930 على الترتيب.

- تسجيل 16409 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البرازيل، الأحد، ليصل مجمل الإصابات بالبلاد إلى 514849 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

- 480 وفاة جديدة بالفيروس في البرازيل خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29314، في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

- إصابات كورونا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تقفز إلى 1016828، نصفها تقريبا في البرازيل.

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وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في الديوانية، سجلت 7 إصابات جديدة

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وقال برزنجي في ح

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