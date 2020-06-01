إنشاء مستشفى ميداني في بغداد لمرضى فيروس كورونا

2020/06/01 | 09:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الملاكات الهندسية والفنية في محافظة بغداد، تنفيذ مستشفى ميداني بسعة 130 سريرا و13 ردهة في منطقة البياع، لاستقبال مرضى فيروس كورونا....

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