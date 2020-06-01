مسؤول ايراني: قادرون على صنع سيارة وطنية

2020/06/01 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي نيكزاد، الاثنين، أن البلد القادر على اطلاق قمر اصطناعي الى الفضاء يمكنه تصنيع سيارة وطنية ايضا.وكتب نيكزاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ان “البلد والشاب القادر على اطلاق القمر الاصطناعي الى الفضاء يمكنه بالتاكيد تصنيع سيارة وطنية التي تليق بشعبه”.واضاف: […]

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