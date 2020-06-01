عواصف رعدية قوية تلحق أضرارا بمعلم تاج محل

2020/06/01 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحقت عواصف رعدية قوية أضرارا بمعلم تاج محل الهندي الشهير طاولت المدخل وسورين منخفضين بعدما أودت الجمعة بـ 13 شخصا في منطقة أغرا في شمال الهند، على ما أعلن مصدر رسمي الأحد.ولا يزال تاج محل، إحدى عجائب العالم المعاصر السبع وأبرز المعالم السياحية الهندية، مغلقا أمام الزوار منذ منتصف آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19، حيث […]

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