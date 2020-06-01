وزير الدفاع: الكاظمي قرر التريث بمسألة حسم منصب رئيس اركان الجيش

2020/06/01 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع جمعة عناد، الاثنين، عن وجود ثلاثة ضباط برتبة فريق ركن يتنافسون لتولي منصب رئيس أركان الجيش العراقي.وقال عناد في حديث تلفزيوني، إنه “هنالك ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش، وهم عبد الأمير الشمري وعبد الأمير رشيد يارالله وعبد الأمير الزيدي”.وأشار وزير الدفاع إلى ان “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قرر […]

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