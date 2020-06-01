صحيفة: العراق اغلق 140 الف مصنع منذ عام 2003 افقدت العراق 20% من موازنته

2020/06/01 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة ” العربي الجديد”، الاثنين، عن اغلاق اكثر من 140 الف مصنع في العراق منذ عام 2003 ولغاية الان، مبينة ان اغلاق تلك المصانع افقد العراق نحو 20% من موازنته العامة.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، عن مسؤول بوزارة الصناعة والمعادن قوله، إن “ العراق كان يمتلك أكثر من […]

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