اخلاء محيط البيت الأبيض من المتظاهرين باستخدام القوة

2020/06/01 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أخلت قوات الشرطة في الولايات المتحدة محيط البيت الأبيض من المتظاهرين باستخدام القوة، قبل بدء سريان حظر التجول.وقالت مصادر إعلامية، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، مبينة أن المتظاهرين تراجعوا بسبب استخدام قوات الأمن للغاز ورذاذ الفلفل والأعيرة المطاطية ضدهم.وأشارت إلى تمكن الشرطة من إبعاد عشرات المحتجين […]

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