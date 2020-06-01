صنع بروتين من لعاب القراد قد يحمل “مفتاح” علاج “كوفيد-19”

2020/06/01 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قامت الدكتورة شارلوت فرانك، في مختبر البروفيسور ريتشارد باين بأستراليا، لأول مرة بصنع بروتينات “إيفاسين” (Evasin) المضادة للالتهابات الموجودة في لعاب القراد.ويعمل بروتين “إيفاسين”، في دم الإنسان، على قمع فئة من بروتينات الإرسال، ولهذا السبب عند لدغة البق لنا، لا نلاحظ غالبا أنه اخترق جلدنا.ويريد العلماء الآن أن يروا […]

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