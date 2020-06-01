2020/06/01 | 09:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عن اعتقال اخطر لصوص المنازل شمال شرق المحافظة بعد الإطاحة به بواسطة كاميرا مراقبة.
وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فريق امني اعتقل احد اخطر لصوص المنازل في قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) بعد مرور اقل من 24 ساعة على اخر جريمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: كاميرا مراقبة تطيح باخطر ” لصوص المنازل”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عن اعتقال اخطر لصوص المنازل شمال شرق المحافظة بعد الإطاحة به بواسطة كاميرا مراقبة.
وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فريق امني اعتقل احد اخطر لصوص المنازل في قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) بعد مرور اقل من 24 ساعة على اخر جريمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: كاميرا مراقبة تطيح باخطر ” لصوص المنازل”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى: كاميرا مراقبة تطيح باخطر ” لصوص المنازل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).