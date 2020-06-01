شرطة ديالى: كاميرا مراقبة تطيح باخطر ” لصوص المنازل”

2020/06/01 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عن اعتقال اخطر لصوص المنازل شمال شرق المحافظة بعد الإطاحة به بواسطة كاميرا مراقبة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فريق امني اعتقل احد اخطر لصوص المنازل في قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) بعد مرور اقل من 24 ساعة على اخر جريمة […]

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