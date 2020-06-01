تأجيل إطلاق أولى صواريخ Ariane 6 الأوروبية بسبب كورونا

2020/06/01 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /بغداد ..أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن إطلاق أولى صواريخ Ariane 6 سيؤجل حتى العام القادم بسبب الأوضاع الراهنة المرتبطة بانتشار جائحة كورونا.وأشارت الوكالة إلى أن انتشار الوباء تسبب بتأخير سير الأعمال في مواقع التطوير التي تعمل على مشروع الصاروخ المذكور.ومن جانبه قال مدير النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية، دانيال نوينشفاندر: […]

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